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Минздрав предупредил об опасной болезни из-за вейпов

12:54
  • четверг
  • 29 августа 2024

Она напоминает COVID-19

В обществе распространяется заболевание Evali – это острое легочное повреждение, вызванное использованием электронных сигарет и вейпов. Такое предупреждение в четверг, 29 августа, обнародовало российское Министерство здравоохранения.

Как подчеркивается в Telegram-канале ведомства, симптомы заболевания во многом схожи с коронавирусом: температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, патологические изменения в легких. Отличительной особенностью Evali является то, что одним из первых симптомов являются нарушения в работе пищеварительной системы.

Минздрав отметил, что изучение Evali замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост. Тем не менее, опасность для потребителей вейпов не уменьшается.

В России тем временем разработали межфракционный законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов. Хотя производители и продавцы презентуют эти устройства как безопасную альтернативу сигаретам, в действительности они причиняют непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих.

При этом штрафы до 600 тысяч рублей за продажу сигарет и вейпов подросткам в нашей стране уже ввели. Отдельное наказание предусмотрено для родителей и иных законных представителей несовершеннолетних, вовлекающих подростков в употребление такой продукции.

Минздрав предупреждает: курение вредит здоровью!

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