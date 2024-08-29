Штабы "Москва помогает" продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Курска

Люди приносят много всего необходимого

Москва продолжает прием гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области.

Сбор осуществляется 14 штабах "Москва помогает" и на 27 площадках форума-фестиваля "Территория будущего". В организации помогают волонтеры. Участие в сборе приняли более трех тысяч обычных горожан и представителей столичных организаций.

"Поддержка жителей Курской области сейчас очень важна. Именно от нас с вами зависит регулярность и объемы поставок гуманитарной помощи", - рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

В штабах принимают продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости, бытовая химия, постельное белье, новая одежда разных размеров и обувь. Маленьким детям - детское питание и подгузники, для детей постарше - канцелярские принадлежности, игрушки и наборы для творчества. Можно передать товары для животных.

Предприниматель Екатерина Вишнякова привезла в штаб уникальные товары, которые ее компания разрабатывает и производит для детей.

"В ситуации стресса важно нормализовать эмоциональное состояние детей и вернуть им возможность играть. Поэтому мы и отправляем игры", - объяснила она.

Уроженка Курчатова Курской области Елена Глухова стала волонтером штаба "Москва помогает" в начале августа. Тогда она еще представить не могла, что будет активно собирать помощь для своих земляков.

Каждый раз на смене радуюсь, что люди приносят много всего необходимого <…> За любую помощь волонтеры очень благодарны!" - отметила Елена.

Волонтеры сортируют, учитывают, упаковывают гуманитарную помощь и готовят ее к дальнейшей транспортировке. Штабы работают с 10:00 до 19:00. Карту расположения штабов можно посмотреть на сайте. В городе работает телефон горячей линии "Время помогать": +7 499 170-02-25.

Узнать больше о добровольческой деятельности в столице можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", на его странице в социальной сети и в телеграм-канале.

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