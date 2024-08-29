Продвижение российских бойцов в рамках СВО продолжается

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Николаевка в Донецкой Народной Республике на покровском направлении. Об этом в четверг, 29 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

Кроме того, группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике.

Также в Министерстве обороны рассказали, что российские военные своим ударом поразили на Украине склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Совокупные потери украинских войск за минувшие сутки составили до 2125 человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее в Кремле прокомментировали публикации о том, что Украина готовится представить президенту США Джо Байдену некий "план победы" над Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что в Москве не впервые слышат подобные заявления от представителей киевского режима, при этом полностью отдавая себе отчет в его сущности.

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Россия с началом спецоперации в кратчайшие сроки наладила производство различных вооружений. Как подчеркнул политик, "сейчас у нас с поставками в целом все благополучно".

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