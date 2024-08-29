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Муцениеце заговорила перед битвой с Прилучным за детей

12:30
  • четверг
  • 29 августа 2024

Актриса приехала в суд

Весной Агата Муцениеце через суд добилась от Павла Прилучного выплаты алиментов на двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию. Однако спустя несколько месяцев актер нанес бывшей супруге неожиданный удар: через суд захотел определить место жительства наследников.

Сегодня, 29 августа, в Головинском суде Москвы состоялось заседание. Прибыла на место Агата Муцениеце. Журналисты бросились к артистке, чтобы взять комментарий, однако она не стала распространяться на эту тему.

"Чувствую себя американской селебой. Не снимайте меня. Отстаньте-отстаньте!" - постаралась перевести все в шутку актриса.

А вот Павел Прилучный в суд не приехал, отмечает StarHit. Зато был его представитель. Однако адвокат не стал общаться с прессой, лишь с невозмутимым видом покинул здание суда после заседания, сел в автомобиль и уехал.

Отмечается, что процесс был закрытым, и ожидается еще одно заседание по делу. Пока же дети остаются жить с Агатой Муцениеце.

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