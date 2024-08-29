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Группировка войск "Север" начала действовать на брянском направлении

12:58
  • четверг
  • 29 августа 2024

Нанесено поражение бригадам ВСУ

Российские военные из группировки войск "Север" начали действовать в том числе на брянском направлении.

Об этом в ходе брифинга заявили в Минобороны России. Бойцы выполняют свои задачи на волчанском, брянском и липцовском направлениях.

Нанесено поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины. В ходе боев противник потерял до 185 военнослужащих.

Бойцы группировки "Север" проводят операцию по освобождению Курской области от подразделений ВСУ.

Накануне в Курской области ВС России отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ за сутки.

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