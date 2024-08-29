Группировка войск "Север" начала действовать на брянском направлении

Нанесено поражение бригадам ВСУ
Российские военные из группировки войск "Север" начали действовать в том числе на брянском направлении.
Об этом в ходе брифинга заявили в Минобороны России. Бойцы выполняют свои задачи на волчанском, брянском и липцовском направлениях.
Нанесено поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины. В ходе боев противник потерял до 185 военнослужащих.
Бойцы группировки "Север" проводят операцию по освобождению Курской области от подразделений ВСУ.
Накануне в Курской области ВС России отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ за сутки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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