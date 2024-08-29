Сокольническая линия метро заработала в полном объеме

Движение восстановлено на участке "Саларьево" - "Новомосковская"

Сокольническая линия метро заработала в четверг в полном объеме. Движение восстановлено на участке "Саларьево" - "Новомосковская". Поезда там не ходили с субботы.

Уже в 5:30 утра станции открыли свои двери, и пассажиры смогли проходить к поездам. Пять дней альтернативой были автобусы компенсационного маршрута КМ. На линию вышло более 110 машин особо большого класса. Интервал движения в будни не превышал 30 секунд, а в выходные - две минуты. Для быстрого и комфортного движения были организованы временные выделенные полосы.

Ограничение в работе красной ветки были связаны с подготовкой к открытию новой станции "Потапово". Специалисты занимались подключением ее к действующей системе метро. "Потапово" - уникальная станция. Она построена по принципиально новой технологии и станет первой отапливаемой наземной станцией в московском метро. Для этого большое количество оборудования было установлено на крыше. Оно позволит держать комфортный микроклимат на платформе круглый год

"На станции установлено 260 установок, которые отвечают за микроклимат, дымоудаление и поддержание комфортной температуры в помещениях. Данное оборудование всегда будет поддерживать микроклимат на платформе около 22 градусов. Зимой будет подогревать, летом охлаждать конденсированными блоками. Здесь стоит оборудование мощностью около 2 мегаватт, что в пересчете - три 17-этажных дома", - рассказал Алексей Сакович, руководитель отдела строительной компании.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram