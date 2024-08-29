Собянин: Открыто новое здание школы №1392 в Филимонковском районе

Учебный корпус на улице Братьев Бромлей рассчитан на 1100 учеников

Девятиклассник Егор Крюков не просто мечтает стать инженером - он уже инженер. Вместе со школьным руководителем разработал систему распознавания "свой-чужой" для беспилотников - проект стал победителем олимпиады "Курчатов".

"Привлекает вообще сама идея того, что можно принести пользу, что можно вот такое создать программное обеспечение. То, что оно будет приносить пользу людям. И, возможно, даже как то поможет в военных действиях. И в дальнейшем поспособствует развитию технологий", - говорит Егор.

А это - не просто труба, а умная установка вентиляции, ее придумала десятиклассница Александра Михеева. Конструкцию даже планируют запатентовать.

Всеми этими проектами ребята смогут заниматься на IT-полигоне новой школы. Здесь будут проходить занятия по робототехнике, 3D-моделированию, конструированию, прототипированию. Школьники будут учиться управлять FPV-дронами виртуально. А это - тренировочный куб, где можно отрабатывать реальные навыки пилотирования.

"Наша школа для себя определила, что мы готовы реализовывать предпрофессиональное образование по направлениям "Медицинский класс в московской школе", "Инженерный класс в московской школе", "Предпринимательский класс" и "Кадетский класс", - рассказал директор школы Денис Бахрев.

Для тех, кто уже определился с профессией, занятия проходят по специальным программам.

Новую школу в Филимонковском районе очень ждали. И в этом учебном году она распахнет свои двери для учеников - об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин: "Открываем новое здание школы №1392 в Филимонковском районе. Учебный корпус на улице Братьев Бромлей рассчитан на 1100 учеников 1–11 классов. Первых учеников школа примет уже 2 сентября. За последние годы мы построили в Филимонковском районе порядка 20 новых школ и детских садов, активно прокладываем дороги, в том числе для удобного подъезда к станциям метро. В ближайшие недели откроется новая поликлиника для детей и взрослых на Светлом бульваре".

Школу построили меньше, чем за два года. Спортсмены ждут тренировок в огромном современном спортзале. Заниматься танцами и актерским мастерством, помимо актового зала, можно в многофункциональном открытом пространстве. Также предусмотрены помещения для занятий живописью и шахматами, а рядом со школой - площадки для занятий всеми видами спорта.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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