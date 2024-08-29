В Кремле высказались о гражданстве Дурова

Известно как минимум об одном

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров все еще является гражданином России.

Наша страна в меру своих возможностей готова оказывать ему содействие, как и любому другому гражданину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Дуров все еще является гражданином России, а что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем, это не наше дело", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Сколько всего гражданств у основателя Telegram, Пескову неизвестно.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолет приземлился для дозаправки. 28 августа Предпринимателя обвинили в шести правонарушениях. Дурова взяли под судебный надзор: ему запретили покидать Францию, а также его обязали внести залог в размере пять миллионов евро и дважды в неделю являться в полицейский участок

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