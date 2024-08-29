Пожар в жилом доме на юго-востоке Москвы оперативно потушили

Огонь вспыхнул на балконе шестого этажа
Пожар произошел в четверг днем в жилом доме в районе Выхино-Жулебино. Загорелась многоэтажка на Привольной улице.
Огонь вспыхнул на балконе шестого этажа. Очень быстро пламя полностью охватило его и перекинулось в квартиру, а также на балкон этажом выше.
Потушить возгорание удалось в течение получаса. Всего было задействовано около 30 пожарных и 10 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram