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Пожар в жилом доме на юго-востоке Москвы оперативно потушили

15:01
  • четверг
  • 29 августа 2024

Огонь вспыхнул на балконе шестого этажа

Пожар произошел в четверг днем в жилом доме в районе Выхино-Жулебино. Загорелась многоэтажка на Привольной улице.

Огонь вспыхнул на балконе шестого этажа. Очень быстро пламя полностью охватило его и перекинулось в квартиру, а также на балкон этажом выше.

Потушить возгорание удалось в течение получаса. Всего было задействовано около 30 пожарных и 10 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

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Пожар в жилом доме в Москве
Пожар в жилом доме в Москве
Пожар в жилом доме в Москве
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