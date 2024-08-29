В День знаний по всей стране пройдет традиционная благотворительная акция "Дети вместо цветов"

Родителям школьников предлагают подарить учителю один большой букет, а сэкономленные средства передать на благотворительность

Хоть по этому адресу не цветочный магазин, но в преддверии Дня знаний взрослые оттуда уходят с букетами. Розы, хризантемы, ромашки, правда, нарисованы, но радости, говорят, приносят ничуть не меньше.

"Дети вместо цветов" это благотворительная акция с говорящим названием и простой сутью - подарить от класса один букет учителю в День знаний, а сэкономленные средства перечислить на нужды неизлечимо больных детей. Вслед за родителями творить добрые дела спешат сами школьники.

Эта акция проходит в 11-й раз. А идея принадлежит московской учительнице, которая попросила родителей не дарить ей цветы, а если есть желание сделать доброе дело, то потратить эти деньги на помощь детям. Благотворительные фонды подхватили идею, масштабировали ее и сделали ежегодной.

"В прошлом году мы собрали рекордные 74 миллиона рублей. Это самая большая благотворительная акция в России. Помощь в рамках акции получила 681 семья", - рассказала Анастасия Маренцова, руководитель направления развития и работы с партнерами благотворительного фонда.

Более тысячи семей с неизлечимо больными детьми и молодыми взрослыми ждут помощи в этом году. Одна из них - Настя Статенкова, подопечная детского хосписа "Дом с маяком".

На первый взгляд - игрушка, на деле - аппарат, позволяющий мониторить жизненно важные функции детского организма. У девочки первичный иммунодефицит и порок сердца. И устройств, необходимых для Насти, длинный перечень: кислородный концентратор, мешок Амбу, аспиратор. Дорогостоящую технику можно будет купить на средства, перечисленные добрыми людьми.

География проживания подопечных - вся страна. Нет ограничений и для благотворителей. В 10 крупных городах участникам акции "Дети вместо цветов" выдают наклейки и праздничные ленты.

"Самое главное, что нужно сделать в самом начале, - договориться родителям, ученикам и учителю, что они будут участвовать. Потому что очень важно, чтобы это решение было принято совместно и добровольно", - отметила Юлия Бондарчук, руководитель направления массового фандрайзинга благотворительного фонда.

Неважна и сумма пожертвования. Ведь акция помогает участникам не меньше подопечных. Возможность поговорить с ребенком о таких понятиях, как добро и милосердие, - бесценна.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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