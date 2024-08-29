Москвичи стали свидетелями парада планет

Сразу шесть небесных тел выстроились по одну сторону от Солнца

Плотная городская застройка и яркое освещение астрономам-любителям не помеха. Особенно, когда над головой - парад планет.

"Парадом планет мы называем явление, когда на небе одновременно мы видим несколько планет. В данный момент - целых шесть", - говорит астроном-любитель Елизавета Каменева.

Минувшей ночью в ряд выстроились Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Чтобы разглядеть последние две планеты, без специальной техники не обойтись. Мощный цифровой телескоп справится с этой задачей даже в московском дворе среди многоэтажек.

С телескопа получаются завораживающие снимки. Астрономы-профессионалы, правда, говорят, что выстраиваются небесные тела в ровную линию с нашей - земной - точки зрения. Там, наверху, все несколько иначе.

"Это не совсем парад планет, если оперировать этим определением. То есть они будут находиться в секторе порядка 160 градусов. Это огромный сектор. Но, действительно, нам будет казаться, что эти планеты как будто находятся на одной прямой. Только эта прямая, скажем так, будет очень протяженная", - объяснил Александр Перхняк, руководитель астрономического комплекса Московского планетария.

Самым первым на горизонте появился Сатурн – он был виден уже поздним вечером, причем невооруженным глазом в созвездии Водолея. Следующим вышел Нептун в соседних Рыбах. В Тельце поздно ночью оказался Уран. Следом в том же созвездии - Юпитер и Марс. А на рассвете взошел и Меркурий во Льве. Добавил зрелищности и серп убывающей Луны.

В среду парад планет был виден максимально четко из большинства точек земного шара. Выравнивание небесных тел можно будет наблюдать еще этой и следующей ночью. И лучше для этого уехать подальше от огней большого города. Телескоп - вещь хорошая, но ощущения все равно не те.

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram