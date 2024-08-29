Путин отметил активную работу ПСБ в обеспечении гособоронзаказа

Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с председателем Промсвязьбанка. Петр Фрадков доложил президенту о промежуточных итогах работы обновленной кредитной организации.

За последние годы банк доказал свою устойчивость и в настоящее время уверенно удерживает позиции ведущего финансового института в сфере ВПК. Через него проходят до 85 процентов расчетов по гособоронзаказам. Неизменно растет и число клиентов среди физических лиц и бизнеса. Объем выданных кредитов, в том числе льготных, приблизился к триллиону рублей.

Путин: ПСБ - один из крупнейших наших банков, работает на всех субъектах, работает в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего финансового учреждения. Тем более, что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа. Собственно говоря, мы для этого его и создавали.

Фрадков: Банк наращивает свой потенциал, является одним из крупнейших финансовых институтов нашей страны. Активы банка составляют 7 триллионов рублей. И с момента создания его в таком новом качестве как банка универсального, государственного рост - почти в шесть раз.