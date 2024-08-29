Песков рассказал о планах Путина на ВЭФ-2024

Он пройдет 3-6 сентября во Владивостоке

Российский лидер Владимир Путин традиционно примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке на следующей неделе. Об этом в четверг, 29 августа, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля, продолжается активная подготовка к форуму во Владивостоке — готовится к нему и президент.

На ВЭФ запланирована обширная программа, в том числе и международная, подробности о ней расскажет помощник главы государства Юрий Ушаков. При этом "будет, разумеется, пленарное заседание, на котором выступит президент", пообещал Песков, подчеркнув, что "всегда это очень важное мероприятие", сообщает ТАСС.

Ранее советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков назвал форум значимой платформой для обсуждения инициатив Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в БРИКС и ШОС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что к ВЭФ приковано внимание не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Она подчеркнула, что "Запад сам себя изолировал", поэтому "в этих условиях, конечно, форум приобретает особую актуальность".

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