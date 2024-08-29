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Лукашенко пообещал не отдавать приказ воевать за пределами Белоруссии

13:33
  • четверг
  • 29 августа 2024

Однако дать отпор агрессии Минск готов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 29 августа, что не будет отдавать приказов белорусской армии "идти за пределы нашей страны".
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Белорусский лидер заверил, что "мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями".

Также Лукашенко подчеркнул, что по этому вопросу у Белоруссии абсолютно понятная и честная политика, сообщает БелТА.

Ранее активистка оппозиции Ольга Тишкевич, которая вернулась в Белоруссию из эмиграции призналась, что находящиеся в Литве радикальные белорусские оппозиционеры планировали нанести удары беспилотниками по территории родной страны. Злоумышленники хотели модифицировать БПЛА так, чтобы "дрон мог переносить жидкость с радионуклидами".

При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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