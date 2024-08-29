Задержан бывший замминистра обороны России генерал армии Попов

Его подозревают в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны России генерала армии Павла Попова. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета. Генерал подозревается в мошенничестве, а уголовное дело связано с парком "Патриот".

По версии следствия, Павел Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", "обогащался за счет этого учреждения". Так, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ и поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области за счет парка.

В СК отметили, что в собственности экс-замминистра обороны Попова находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы общей стоимостью более 500 миллионов рублей.

Ранее по делу о махинациях в парке "Патриот" проходили руководитель Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Они признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.

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