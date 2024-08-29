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Лавров: авантюра Киева в Курской области свела на нет тему переговоров

13:58
  • четверг
  • 29 августа 2024

Россия всегда была открыта к переговорам

Глава МИД Сергей Лавров назвал неактуальным вопрос переговоров после атаки ВСУ в Курской области.

Министр подчеркнул, что Россия готова и открыта для переговоров, это не должно ни у кого вызывать сомнений. Даже после того, как все инициативы были разрушены и саботировались Киевом и Западом, президент России Владимир Путин в июне в очередной раз выдвинул мирные предложения. Но ситуация в Курской области все поменяла.

"После авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными", - сообщил он на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Сенегала Ясином Фаллом.

В июне Путин перечислил условия для мирных переговоров с Украиной. В частности, Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, отказаться от планов вступления в НАТО и признать внеблоковый и безъядерный статус.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что конфликт обязательно завершится диалогом, но для него Киеву "нужно иметь сильные позиции".

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