Сопровождавшую в Париже подругу Дурова назвали агентом Моссада

Геометки Вавиловой в соцсетях могли использоваться спецслужбами

Подруга создателя Telegram Юлия Вавилова, составившая ему компанию в поездке в Париж, выдала местонахождение бизнесмена своими геолокационными метками в социальных сетях. Об этом пишет The Daily Mail.

Как утверждает издание, именно геометки в соцсетях Вавиловой "предупредили французские власти о его передвижениях и позволили им ждать, когда он приземлится" в аэропорту Ле Бурже.

Газета также пишет, что "это дало повод сторонникам теории заговора предположить, что Вавилова — агент Моссада, которая решила заманить его в лапы западных спецслужб".

Дурову предъявлены обвинения по шести пунктам, включая соучастие в незаконных транзакциях в рамках организованной преступной деятельности при администрировании онлайн-платформы. Претензии французских правоохранителей состоят, в числе прочего, в том, что администрация Telegram не реагировала на неоднократно присланные судебные ордера и повестки.

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински заверил, что Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в отношении модерации. Что касается повесток, они годами скапливались на редко проверяемой электронной почте мессенджера.

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