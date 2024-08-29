Григорий Лепс в странном виде посетил военный госпиталь в Курске

Пользователи Сети теряются в догадках, что случилось с артистом

Григорий Лепс и SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выступили в военном госпитале в Курске. Знаменитые артисты пообщались с военнослужащими, пожелали всем скорейшего выздоровления и исполнили свои главные хиты - "Самый лучший день" и "Я русский". Кроме этого Лепс и SHAMAN подарили медперсоналу и находящимся на лечении бойцам гитары со своими автографами и витаминные наборы, передает Минобороны России в своем телеграм-канале.

Там же опубликовано видео, на котором запечатлены артисты во время встречи с бойцами и медицинскими работниками. И если Ярослав Дронов появился в своем сценическом образе, то Григорий Лепс предпочел надеть футболку и джинсы.

Однако в Сети комментаторы теряются в догадках, что случилось с внешностью прославленного артиста. Особо наблюдательные фанаты обратили внимание на странный вид Григория Лепса, особенно их смутил его курчавый чуб. Судя по комментариям, интернет-пользователи предполагают, что заслуженный артист России стремительно лысеет, причем, по их мнению, речь идет об очаговой алопеции.

Отметим, что ранее Григорий Лепс не скрывал, что делал операцию по пересадке волос.

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