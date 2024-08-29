Нарышкин высказался про "ядерную дубину" США

Россию не удастся запугать

Соединенные Штаты готовы демонстрировать свою "ядерную дубину", однако им не удастся запугать Россию. Такое заявление сделал в четверг, 29 августа, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Глава российской спецслужбы назвал тревожным проведенный американской стороной в мае эксперимент в подземной лаборатории для ядерных испытаний на полигоне в штате Невада. Он "ясно говорит о готовности США демонстрировать ту самую "ядерную дубину", которой в 1945 году президент США Гарри Труман хотел запугать руководство Советского Союза".

Однако "не вышло тогда — не выйдет и сейчас", подчеркнул Нарышкин. Он заверил, что Россия располагает достаточными средствами сдерживания, чтобы отразить попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб ее суверенитету.

При этом директор СВР отметил, что Соединенные Штаты, как и десятилетия назад, пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, веря в свою безнаказанность, сообщает ТАСС.

Ранее источники сообщали, что президент США Джо Байден утвердил новый секретный план применения ядерного оружия. Он учитывает возможность скоординированных ядерных угроз от нескольких государств одновременно — например, от России и Китая.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко призвал прописать в новой редакции российской военной доктрины, что если американцы атакуют нас тактическим ядерным оружием в Европе либо нанесут массированный удар с использованием обычных вооружений, то Россия оставляет за собой право на ограниченный ядерный удар по континентальной территории США.

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