ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нарышкин высказался про "ядерную дубину" США

14:16
  • четверг
  • 29 августа 2024

Россию не удастся запугать

Соединенные Штаты готовы демонстрировать свою "ядерную дубину", однако им не удастся запугать Россию. Такое заявление сделал в четверг, 29 августа, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Статус ядерной державы: 75 лет назад была испытана первая советская атомная бомба

Глава российской спецслужбы назвал тревожным проведенный американской стороной в мае эксперимент в подземной лаборатории для ядерных испытаний на полигоне в штате Невада. Он "ясно говорит о готовности США демонстрировать ту самую "ядерную дубину", которой в 1945 году президент США Гарри Труман хотел запугать руководство Советского Союза".

Однако "не вышло тогда — не выйдет и сейчас", подчеркнул Нарышкин. Он заверил, что Россия располагает достаточными средствами сдерживания, чтобы отразить попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб ее суверенитету.

При этом директор СВР отметил, что Соединенные Штаты, как и десятилетия назад, пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, веря в свою безнаказанность, сообщает ТАСС.

Ранее источники сообщали, что президент США Джо Байден утвердил новый секретный план применения ядерного оружия. Он учитывает возможность скоординированных ядерных угроз от нескольких государств одновременно — например, от России и Китая.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко призвал прописать в новой редакции российской военной доктрины, что если американцы атакуют нас тактическим ядерным оружием в Европе либо нанесут массированный удар с использованием обычных вооружений, то Россия оставляет за собой право на ограниченный ядерный удар по континентальной территории США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.