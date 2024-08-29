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ABBA потребовала запретить Трампу использовать ее песни в кампании

14:37
  • четверг
  • 29 августа 2024

Такие же требования выдвинул ряд других артистов

Шведская группа АВВА и компания Universal Music заявили протест против использования музыки квартета в предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Против Трампа выдвинули новое обвинение

Как пишет Svenska Dagbladet, музыкальный лейбл и представители группы не получали запросов по поводу использования музыки АВВА для политических мероприятий Трампа и никаких разрешений и лицензий в этой сфере не выдавали.

Однако это не помешало команде республиканца использовать хит шведской группы The Winner Takes It All ("Победитель получает все") на предвыборном мероприятии в Миннесоте, а также сделать нарезку из нескольких песен ABBA для музыкального сопровождения слайд-шоу.

Претензии шведского коллектива последовали за аналогичными протестами The Rolling Stones, Aerosmith, Селин Дион и других музыкантов, не желающих, чтобы их песни использовались командой Трампа.

Есть и те, кто готов в буквальном смысле сплясать с кандидатом в президенты от Республиканской партии. Бизнесмен Илон Маск отреагировал на ролик, в котором двое мужчин с лицами Маска и Трампа танцуют под песню Bee Gees, фразой: "Я в деле".

Дональду Трампу тем временем приходится несладко — после попытки покушения он выступает за трибуной с пуленепробиваемым стеклом, а вокруг площадки дежурят снайперы.

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