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ЦБ описал сценарий нового мирового финансового кризиса

14:28
  • четверг
  • 29 августа 2024

Он может достичь масштабов 2007-2008 годов

Центробанк оценил риски возникновения нового экономического кризиса в мире.

В условиях "деглобализации" (распад на торговые блоки и зоны), ухудшения отношений США и Китая, а также накопившихся дисбалансов на финансовых рынках кризис может быть сопоставим по масштабам с ситуацией 2007-2008 годов.

Регулятор не ожидает значительного изменения геополитических условий до конца 2027 года или отмены введенных санкций. Это предусмотрено базовым сценарием ЦБ, передает РИА Новости

В случае глобального кризиса ключевая ставка в России может достичь 22% в 2025 году. Тем не менее, ЦБ во всех сценариях развития экономики рассчитывает на возвращение инфляции к 4%.

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