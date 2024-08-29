Пользователи пожаловались на работу сервисов Wildberries

Клиенты стали получать некорректные уведомления

Сегодня, 29 августа, ряд пользователей пожаловались на работу сервисов Wildberries. Чаще всего о проблемах за последние сутки сообщали из Москвы (32% всех жалоб), Московской области (11%), Санкт-Петербурга (7%) и Краснодарского края (4%).

В пресс-службе маркетплейса отреагировали на жалобы, отметив, что специалисты работают над устранением "аномалии", и пообещали, что в ближайшее время вся работа будет восстановлена в полном объеме, передает ТАСС.

Напомним, что в начале августа Wildberries объединился с рекламным оператором Russ Outdoor. Впрочем, для пользователей ничего в ежедневной работе Wildberries не поменялось: доставка, хранение и выдача заказов выполняются в обычном режиме.

Ранее муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что в отношении компании совершен рейдерский захват, а его супругу изолировали от семьи. В итоге Татьяна подала на развод.

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