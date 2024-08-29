Российские войска отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в Курской области

За сутки Украина потеряла более 400 человек
Подразделения группировки "Север" за сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области.
Атаки противника осуществлялись в направлении населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное, сообщили в Минобороны России.
Также ВС России сорвали попытки атак штурмовиков ВСУ в районе населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька.
За сутки ВСУ на курском направлении потеряли более 400 человек и 29 единиц бронетехники.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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