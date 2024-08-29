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Российские войска отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в Курской области

14:47
  • четверг
  • 29 августа 2024

За сутки Украина потеряла более 400 человек

Подразделения группировки "Север" за сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области.

Атаки противника осуществлялись в направлении населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное, сообщили в Минобороны России.

Также ВС России сорвали попытки атак штурмовиков ВСУ в районе населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька.

За сутки ВСУ на курском направлении потеряли более 400 человек и 29 единиц бронетехники.

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