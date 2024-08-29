Российские войска отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в Курской области

За сутки Украина потеряла более 400 человек

Подразделения группировки "Север" за сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области.

Атаки противника осуществлялись в направлении населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное, сообщили в Минобороны России.

Также ВС России сорвали попытки атак штурмовиков ВСУ в районе населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька.

За сутки ВСУ на курском направлении потеряли более 400 человек и 29 единиц бронетехники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram