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Беспилотники ВСУ атаковали больницу в Херсонской области

14:54
  • четверг
  • 29 августа 2024

Ранена медсестра

Украинские террористы совершили очередное преступление против человечности в Херсонской области: пять FPV-дронов атаковали Алешковскую больницу. Об этом в четверг, 29 августа, рассказал глава региона Владимир Сальдо.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, ранения при атаке дронов получила медицинская сестра. Ей оказали первую помощь, пострадавшая получит все необходимое лечение.

Сальдо подчеркнул, что "враг отлично знает, что больница не используется как госпиталь — военных в ней нет". И так же хорошо противник осведомлен о том, насколько велика роль этого лечебного учреждения: "Пока работает больница — город живет. Именно чтобы убить Алешки, они и стреляют".

Российская сторона многократно пыталась привлечь внимание мирового сообщества к военным преступлениям киевского режима против гражданского населения, но добиться действенной реакции, в том числе от ООН, не удавалось.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание бывшего премьер-министра России Сергея Степашина о том, что необходимо объявить режим в Киеве террористическим, подчеркнул, что для нас главное — достичь целей специальной военной операции и выполнить все задачи".

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