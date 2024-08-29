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Следствие попросило арестовать экс-замминистра обороны Попова

15:16
  • четверг
  • 29 августа 2024

Ему вменяется особо крупное мошенничество

Ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя министра обороны России генерала армии запаса Павла Попова зарегистрировано 235-м гарнизонным военным судом. Об этом в четверг, 29 августа, рассказали в пресс-службе суда.
Арестован бывший замгубернатора Севастополя

По версии следствия, Попов, отвечая за работу парка "Патриот", "обогащался за счет этого учреждения" совместно с его директором Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

В отношении бывшего замминистра, уволенного с этой должности в июне, возбуждено дело о мошенничестве, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что борьба с коррупцией в России — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа, причем "ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет".

Тем временем бывший начальник главного управления связи ВС России генерал Вадим Шамарин признал вину в получении 19 миллионов рублей взятки. При этом он попросил суд отпустить его из СИЗО, сославшись на отсутствие судимостей и на наличие нетрудоспособных членов семьи.

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