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Выбросившего из окна жену и ребенка мужчину могут посадить до конца жизни

15:41
  • четверг
  • 29 августа 2024

Пока он арестован почти на два месяца

Сегодня, 29 августа, Лефортовский районный суд Москвы отправил в СИЗО 39-летнего экс-начальника ЦБ, который выбросил своих жену и ребенка из окна 16 этажа. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Теперь бывшему топ-менеджеру может грозить до пожизненного лишения свободы, сообщает msk1.ru.

Ранее стало известно, что Александр Липатов страдает шизофренией. Медицинская комиссия считает, что в момент совершения преступления он был под действием лекарственных препаратов. Сообщается, что мужчина частично жалеет о том, что произошло, но он все еще не до конца пришел в себя и не осознает всю чудовищность совершенных им действий.

Напомним, принявший большую порцию антидепрессантов Липатов решил, что жена это демон, а ребенок - дитя сатаны, и выбросил самых близких людей из окна 16 этажа. Впоследствии сам мужчина попал в реанимацию отделения токсикологии, его состояние было критическим.

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