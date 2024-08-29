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Солдаты ВСУ расстреляли детей в Курской области

15:35
  • четверг
  • 29 августа 2024

Боевики ведут себя на российской территории, как фашисты во времена ВОВ

Украинские солдаты расстреливают мирное население в Курской области. Боевики ВСУ ведут себя на российской территории, как фашисты во времена Великой Отечественной войны, заявил агентству ТАСС замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

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По словам военного, украинские боевики расстреляли троих детей 10-12 лет. Это произошло в районе Малой Локни. Как рассказал Кадет со слов очевидцев, дети пытались эвакуироваться. Солдаты посадили их на мотоцикл с коляской, показали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, их расстреляли в спину.

Как ранее сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, особо отличились в Курской области иностранные наемники. Они насилуют и расстреливают мирных жителей, занимаются повальным мародерством и уничтожают частную собственность.

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