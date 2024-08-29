Адвокат объяснил, как Дуров избежал отправки в СИЗО

Бизнесмена отпустили под судебный надзор

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сумел доказать суду, что у него есть место для проживания во Франции. Такое заявление сделал в четверг, 29 августа, французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

Юрист прокомментировал решение суда в Париже отпустить Дурова под судебный надзор и залог в 5 миллионов евро с обязательством отмечаться в полицейском участке, хотя была велика вероятность того, что бизнесмену придется остаться в следственном изоляторе.

Как пояснил Либескинд, Дуров смог доказать, что ему есть где жить во Франции — будь то в доме близкого человека или в принадлежащем ему жилище. Очень редко, когда по таким серьезным уголовным делам подозреваемого не помещают в СИЗО — Дурову предоставили особый режим, цитирует юриста РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва в меру своих возможностей готова оказывать Павлу Дурову содействие, как и любому другому российскому гражданину. В МИД уточняли, что все еще не получили вразумительного ответа на запрос о консульском доступе к создателю Telegram.

Тем временем британские СМИ пишут, что французские правоохранители смогли вычислить местонахождение Дурова благодаря геолокационным меткам в соцсетях его подруги Юлии Вавиловой — она сопровождала бизнесмена и в его поездке в Париж.

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