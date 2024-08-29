ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Адвокат объяснил, как Дуров избежал отправки в СИЗО

15:35
  • четверг
  • 29 августа 2024

Бизнесмена отпустили под судебный надзор

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сумел доказать суду, что у него есть место для проживания во Франции. Такое заявление сделал в четверг, 29 августа, французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.
Павлу Дурову предъявлены обвинения: все подробности

Юрист прокомментировал решение суда в Париже отпустить Дурова под судебный надзор и залог в 5 миллионов евро с обязательством отмечаться в полицейском участке, хотя была велика вероятность того, что бизнесмену придется остаться в следственном изоляторе.

Как пояснил Либескинд, Дуров смог доказать, что ему есть где жить во Франции — будь то в доме близкого человека или в принадлежащем ему жилище. Очень редко, когда по таким серьезным уголовным делам подозреваемого не помещают в СИЗО — Дурову предоставили особый режим, цитирует юриста РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва в меру своих возможностей готова оказывать Павлу Дурову содействие, как и любому другому российскому гражданину. В МИД уточняли, что все еще не получили вразумительного ответа на запрос о консульском доступе к создателю Telegram.

Тем временем британские СМИ пишут, что французские правоохранители смогли вычислить местонахождение Дурова благодаря геолокационным меткам в соцсетях его подруги Юлии Вавиловой — она сопровождала бизнесмена и в его поездке в Париж.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Павел Дуров
Павел Дуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.