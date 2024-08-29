Людмила Митрюк провела для детей квест "По дороге в страну знаний"

Она пожелала школьникам учиться на "отлично"

В Москве прошел квест "По дороге в страну знаний". Его провели руководитель центра московского долголетия "Новокосино" Людмила Митрюк совместно с НКО "Ладошка счастья".

В командах было по 15 человек. Это дети младшего школьного возраста. Участникам предстояло пройти различные задания.

В преддверии учебного года Митрюк пожелала родителям школьников сил и терпения, а самим ученикам - учиться на "отлично", а если что-то получается - не вешать нос.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram