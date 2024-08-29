"Это меня глубоко ранит": Арбенина рассказала про домашнее насилие

Певица затронула важную тему

Диана Арбенина не только солистка рок-группы "Ночные снайперы", но и актриса. Артистка приняла участие в съемках второго сезона многосерийного фильма Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие". Диана Арбенина исполнила роль следователя. В Сети зрители положительно отозвались об игре певицы и отметили, что форма ей очень к лицу.

"До съемок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит. Несмотря на давление, моя героиня старается добиться правды. Я думаю, что смогла бы пройти по ее пути, но сделала бы это намного конкретнее и убедительнее", - высказалась Диана Арбенина.

Режиссер Валерия Гай Германика отметила, что работала в сжатые сроки, причем сразу над двумя проектами, поэтому у нее не было достаточно времени на кастинг.

"Я решила поступить проверенным способом и брать не актеров, открыла свои контакты и просто начала звать людей, которые, на мой взгляд, подходили на роли. У всех все получилось идеально!" - заявила Германика в беседе с "Миром новостей".

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