ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белый дом вновь обвинил Китай в поддержке российского ОПК

15:51
  • четверг
  • 29 августа 2024

Представитель Вашингтона побывал в Пекине

Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены поддержкой, которую Китая, по мнению Вашингтона, оказывает оборонно-промышленному комплексу (ОПК) России. Такое заявление сделал в четверг, 29 августа, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
В США испугались совместных учений России и Китая

Политик, побывавший в Китае, рассказал, что там обсуждались "сложные вопросы", причем в этих дискуссиях представитель Белого дома "был очень прямолинеен".

В частности, Салливан заявил китайским коллегам, что "мы по-прежнему глубоко обеспокоены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России и ее влиянием как на европейскую, так и на трансатлантическую безопасность", сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с Салливаном подчеркивал, что Соединенные Штаты "не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции" в том, что касается украинского кризиса.

Источники рассказали, что в Соединенных Штатах боятся, что на фоне проводимой в Китае модернизации ядерных сил и увеличения количества боеголовок КНР превратится в сопоставимую с США и Россией ядерную державу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Белый дом
Белый дом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.