Белый дом вновь обвинил Китай в поддержке российского ОПК

Представитель Вашингтона побывал в Пекине

Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены поддержкой, которую Китая, по мнению Вашингтона, оказывает оборонно-промышленному комплексу (ОПК) России. Такое заявление сделал в четверг, 29 августа, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Политик, побывавший в Китае, рассказал, что там обсуждались "сложные вопросы", причем в этих дискуссиях представитель Белого дома "был очень прямолинеен".

В частности, Салливан заявил китайским коллегам, что "мы по-прежнему глубоко обеспокоены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России и ее влиянием как на европейскую, так и на трансатлантическую безопасность", сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с Салливаном подчеркивал, что Соединенные Штаты "не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции" в том, что касается украинского кризиса.

Источники рассказали, что в Соединенных Штатах боятся, что на фоне проводимой в Китае модернизации ядерных сил и увеличения количества боеголовок КНР превратится в сопоставимую с США и Россией ядерную державу.

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