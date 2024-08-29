В Омской области ввели режим ЧС

Приближается циклон с Урала

В Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за проливных дождей.

По этой причине уборочная кампания будет перенесена на более поздние сроки, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Мера даст время аграриям подать заявку на получение страховой выплаты. В 2024 году застраховано 946 тысяч га посевных площадей.

"В такие непростые погодные условия наши сельхозпроизводители делают все возможное для проведения уборочной кампании", - написал Хоценко в telegram-канале.

К Омску приближается циклон с Урала, грозы и проливные дожди охватят практически всю область.

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