Четыре энергоблока украинских АЭС обесточены из-за ударов по энергосистеме

Киев признал потерю гигантского объема генерации энергии

Киев признал потерю гигантского объема генерации энергии. В частности, как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, четыре энергоблока украинских АЭС обесточены из-за повреждения энергосистемы страны.

Ермак уточнил, что речь идет об энергоблоках номер один, три и четыре Ровенской АЭС, а также энергоблоке номер три Южно-Украинской АЭС. Он отметил, что об отключении энергоблоков от сети сообщило также МАГАТЭ, передает ТАСС.

По данным украинских властей, с весны были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Кроме того, был уничтожен крупнейший объект на территории Киевской области - Трипольская ТЭС. После ударов ВС России 26 августа на Украине вновь сообщили о массовом повреждении объектов энергетической инфраструктуры, в том числе Киевской ГЭС.

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