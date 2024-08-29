Мишустин потребовал срочно выполнить поручения Путина по приграничью

Правительство выделит дополнительно 15 миллиардов рублей

Поручения президента России Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной регионам должны быть выполнены в кратчайшие сроки. С таким требование обратился к кабмину премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер напомнил, что Путин озвучил свои поручения на совещании по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, которое прошло на прошлой неделе. В частности, речь шла о помощи малому и среднему бизнесу в этих регионах. Также требуется наладить сотовую связь, обеспечить доступ к сети интернет, определить детей на учебу в безопасные места и подготовить территории к отопительному сезону.

Мишустин добавил, что правительство ополнительно направит Курской области 15,5 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы пойдет на приобретение жилья для потерявших свой дом, передает РИА Новости.

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