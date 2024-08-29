Суд решил рассмотреть вопрос об аресте Попова в закрытом режиме

Есть вероятность разглашения гостайны

Вопрос об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова 235-й окружной военный суд рассмотрит в закрытом режиме. Такое решение принято ввиду того, что есть вероятность разглашения тайны следствия и государственной тайны. Судья постановил удовлетворить соответствующее ходатайство следствия.

Ранее стало известно, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что экс-замминистра в 2021-2024 годах, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. Он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

По данным следствия, Попов за счет парка "Патриот" обустраивал свой загородный дом и участок. Он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком, бесплатно выполнять работы в загородных апартаментах. Попов был освобожден от должности замминистра и уволен с военной службы в середине июня, ему грозит до 10 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

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