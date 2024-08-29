Автомобиль перевозил националистов и боеприпасы ВСУ

В приграничье российские военные уничтожили бронетранспортер М113. Как сообщили в Минобороны, машину американского производства обнаружила разведка.

Автомобиль перевозил националистов и боеприпасы ВСУ. В результате, точного ударом "Ланцета" бронетранспортер противника загорелся.

Кроме того, отметили в Минообороны, при поддержке авиации и артилерии наши войска отразили атаки нацистов в направлении Коренево, Черкасское Поречное. Сорваны попытки штурмовых группировок прорваться в районах Мартыновки, Кремяного, Спального.

По оценке ведомства, за сутки потери украинских войск в Курской области составили более 400 человек. А за всё время боевых действий на этом направлении уничтожены до 7450 военных и сотни единиц бронетехники, в том числе 74 танка.

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