Бывшего замминистра обороны Попова арестовали на 2 месяца

Заседание суда прошло в закрытом режиме

Суд арестовал бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве. Под стражей он пробудет до 29 октября, сообщает РИА Новости.

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Павла Попова задержали в четверг, 29 августа. В отношении бывшего замминистра обороны возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие полагает, что экс-замминистра в 2021-2024 годах, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. Он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, считает следствие.

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