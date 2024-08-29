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Подрывник "Северных потоков" бежал из Польши на автомобиле посольства Украины

17:44
  • четверг
  • 29 августа 2024

Подозреваемый незамеченным пересек территорию Германии

Украинский диверсант, подозреваемый в подрыве "Северных потоков" в сентябре 2022 года, бежал из Польши на Украину. Его вывезли на автомобиле украинского посольства в Варшаве, пишет издание Spiegel.

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Ранее сообщалось, что следователи установили личность предполагаемого диверсанта на газопроводе "Северный поток". Утверждали, что это дайвер-юбитель, некто Владимир Ж. Установлено, что незадолго до исчезновения украинец незаметно пересек территорию Германии. Предполагают, что его предупредила Польша.

При этом сами же немецкие журналисты подвергают версию об украинском следе в деле о подрыве газопроводов сомнению. Эксперты убеждены, что подобную операцию могли спланировать только спецслужбы – и, скорее всего, не одной страны.

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