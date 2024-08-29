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Матвиенко в поддержку Павла Дурова: "У него 100 детей! Молодец!"

17:58
  • четверг
  • 29 августа 2024

Способности предпринимателя вызвали восхищение

Павел Дуров получил слова поддержки откуда никто не ждал — миллиардера неожиданно похвалил известный российский продюсер Игорь Матвиенко.
На Павла Дурова свалилось еще одно несчастье: подруга обвинила его в насилии над общими детьми

В беседе с журналистом портала Super.ru композитор вспомнил недавнее заявление основателя Telegram о том, что он является отцом более ста детей.

"Несколько слов в поддержку Дурова. Сколько у него там,.. сколько он раскидал свое семя... У него там сто детей. Вот! Вот молодец! То есть, мужики, пока оно есть, его надо распылять", - сказал Игорь Матвиенко.

В конце июля Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах мира. По словам предпринимателя, 15 лет назад по просьбе друга он стал донором спермы. По словам Дурова, руководство клиники попросило его об услугах донора из-за нехватки "высококачественного донорского материала".

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