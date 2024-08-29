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Американские военные подтвердили потерю F-16 на Украине

18:21
  • четверг
  • 29 августа 2024

Утверждают, что самолет разбился из-за ошибки пилота

Власти США подтвердили потерю истребителя F-16 на Украине. Военные утверждают, что самолет разбился из-за ошибки пилота, пишет The Wall Street Journal.

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По данным издания, истребитель F-16 украинских Воздушных сил потерпел крушение 26 августа. Отмечается, что это первая боевая потеря американских самолетов на Украине. Издание уточняет, что истребитель потерян всего через пару недель после поставки F-16 Киеву.

Накануне украинские СМИ сообщили о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины подполковника Алексея Меся. Пилот проходил обучение на F-16 в США. Как утверждают украинские источники, Месь был ликвидирован в результате удара российским "Искандером" по военному аэродрому Коломыя в Ивано-Франковской области – предположительно, вместе с истребителем F-16.

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