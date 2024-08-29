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Загрустивший в зале суда генерал Попов не стал объяснять причину своего настроения

19:04
  • четверг
  • 29 августа 2024

Бывшего замглавы Минобороны подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Задержанный бывший замминистра обороны Павел Попов во время заседания суда, на котором рассматривался вопрос о его аресте, не стал отвечать на вопрос журналистов, почему он выглядит таким грустным.
Бывшего замминистра обороны Попова арестовали на 2 месяца

Как пишет РИА Новости, находившийся в "аквариуме" генерал выглядел сосредоточенно-печальным. Журналисты поинтересовались, почему он выглядит таким грустным, но Попов вопрос проигнорировал. Как и другие вопросы, например, признает ли он свою вину и откуда у него такая солидная недвижимость.

Уже после заседания адвокат Павла Попова заявил, что экс-замглавы Минобороны не считает себя причастным к инкриминируемым ему преступлениям.

Павел Попов был задержан в четверг, 29 августа. В отношении бывшего замминистра обороны возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что экс-замминистра в 2021-2024 годах, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

Суд арестовал бывшего замминистра на два месяца. Под стражей он пробудет до 29 октября.

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