Россиянам пообещали аномальную зиму

Будет тепло и много осадков

Аномальное тепло с переизбытком осадков – такой будет предстоящая зима в Центральной России. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в декабре воздух будет на три градуса теплее климатической нормы, в январе — на пять-семь градусов, а в феврале — на один-два градуса.

Также ожидается переизбыток осадков. По данным синоптика, он может достигать 20-30%. И бабье лето в этом году наступит рано – прогнозируется дата 1 сентября.

Первый день сентября в Москве будет рекордно жарким. Погода установит очередной рекорд, разогрев воздух до максимальных значений за 145 лет наблюдений. Термометры покажут плюс 30 градусов Цельсия днем, ночью будет плюс 10-15 градусов. Такие показатели сохранятся всю первую сентябрьскую декаду.

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