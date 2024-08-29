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Российский "Искандер" уничтожил РЛС Cobra в Сумской области

20:02
  • четверг
  • 29 августа 2024

Также поражена заряжающая машина РСЗО "Град"

Радиолокационная станция Cobra уничтожена в Сумской области ударом ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, как сообщили в Минобороны России, ликвидирована установка РСЗО "Град".

Военные уточнили, что в результате ракетного удара уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA немецкого производства и боевая машина РСЗО "Ураган". Также ликвидированы боевая и транспортно-заряжающая машины  РСЗО "Град".

В военном ведомстве добавили, что удар нанесен по стоянке военной техники ВСУ в населенном пункте Постольное. Ее обнаружили с помощью разведывательного беспилотника, провели доразведку, после чего передали координаты расчету оперативно-тактического ракетного комплекса.

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