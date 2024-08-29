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Украина признала потерю первого F-16

19:57
  • четверг
  • 29 августа 2024

Истребитель разбился из-за ошибки пилота

Украина признала потерю первого истребителя F-16, пишет РИА Новости. Также Генштаб ВСУ подтвердил гибель летчика.
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Украина потеряла переданный ей истребитель F-16 еще 26 августа. Об этом сообщала газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного американского чиновника. Управлявший истребителем летчик Алексей Месь погиб.

Информацию об уничтожении истребителя подтвердил и координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, в Ивано-Франковске зафиксировано попадание в ангар с недавно привезенной западной военной техникой. По сообщениям сопротивления, именно там поместили два американских истребителя F-16.

Спустя три дня Минобороны США подтвердило потерю истребителя. В Пентагоне также сообщили, что самолет разбился из-за ошибки пилота.

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