Истребитель разбился из-за ошибки пилота

Украина признала потерю первого истребителя F-16, пишет РИА Новости. Также Генштаб ВСУ подтвердил гибель летчика.

Украина потеряла переданный ей истребитель F-16 еще 26 августа. Об этом сообщала газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного американского чиновника. Управлявший истребителем летчик Алексей Месь погиб.

Информацию об уничтожении истребителя подтвердил и координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, в Ивано-Франковске зафиксировано попадание в ангар с недавно привезенной западной военной техникой. По сообщениям сопротивления, именно там поместили два американских истребителя F-16.

Спустя три дня Минобороны США подтвердило потерю истребителя. В Пентагоне также сообщили, что самолет разбился из-за ошибки пилота.

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