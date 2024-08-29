Росгвардейцы уничтожили ударный дрон ВСУ под Курском

Беспилотник сбили из стрелкового оружия

Ударный беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожил на территории Курской области спецназ Росгвардии. Подразделение выполняет боевые задачи в рамках режима контртеррористической операции.

Украинский беспилотный летательный аппарат сотрудники Росгвардии заметили, находясь на одном из наблюдательных постов. Дрон сбили прицельным огнем из стрелкового оружия, аппарат взорвался в воздухе. Пострадавших и повреждений нет.

Ранее сообщалось об обнаружении кассетного боеприпаса ВСУ рядом с Курской АЭС. Росгвардейцы обезвредили сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS в пяти километрах от атомной электростанции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram