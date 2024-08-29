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Мишустин уволил замглавы ФАС Иванова

21:22
  • четверг
  • 29 августа 2024

Чиновник курировал транспорт, связь и закупки

Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России Петра Иванова. Подписанное премьер-министром распоряжение опубликовано на портале официальных документов.

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Иванов курировал в ФАС работу четырех управлений. Замглавы отвечал за регулирование транспорта и контроля закрытых закупок, за регулирование связи и информационных технологий. Также в его ведении был контроль за размещением государственного заказа и управление по борьбе с картелями.

Как указано в тексте распоряжения, решение об отставке принято по просьбе Иванова. Кто сменит его в антимонопольном ведомстве, пока не сообщается.

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