Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" сбежал на Украину: замести следы помогла Польша

Теперь он наверняка заляжет на дно

Главный подозреваемых в осуществлении террорического акта дайвер Владимир Журавлев скрылся от правоохранителей на машине украинского посольства в Польше. Это выяснили немецкие журналисты. Они же узнали, что у полиции ФРГ был реальный шанс задержать Журавлева в конце мая этого года.

История диверсанта Владимира Журавлёва - инструктора по дайвингу с Украины - обрастает всё новыми подробностями. Почти месяц в Берлине громко заявляли, что с радостью бы арестовали ответственного за подрывы на "Северных потоках", да незадача. Ускользнул он. И всплыл в Польше. Вот и спрашивайте с Варшавы. Впрочем, если верить журналистам крупнейших немецких СМИ - Spiegel и ZDF - загадочный Владимир Ж. ещё в конце мая спокойно себе отдыхал с семьёй в Германии. К тому моменту он уже значился в базах немецких силовиков как "предполагаемый участник диверсионной группы".

Владимир Журавлёв находился под прицелом немецких следователей аж с начала этого года, вот только ордер на арест ему выписали - почему-то только в июне. Через неделю после того как дайвер сам буквально на живца приезжал в Германию к жаждущим его арестовать. Упустили. Место для отпуска Владимиру пришлось экстренно менять: вместо Дании вместе с семьёй засобирался в Польшу. Это всё следует из расследования немецких журналистов. 28 июня жена Журавлёва отменила бронь на квартиру в тихом районе Копенгагена. Ровно через неделю, как следователи направили Варшаве ордер на арест. Что польские коллеги делать, разумеется, не собирались. Более того, представитель окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба открыто над немцами насмехался: "По опыту знаю, что в таких делах нужна изрядная доля везения. Здесь этого явно не хватало".

Польские чиновники открыто говорили: зачем арестовывать человека, который для них фактически национальный герой. Такого, напротив, стоит прятать. Источники Bild сообщают: Варшава предупредила Владимира Журавлёва о готовящемся аресте, после чего тот спешно отправился на родину. На автомобиле с дипломатическими номерами. Машина закреплена за посольством Украины в Польше. Иными словами, Киев в данный момент скрывает международного террориста. Новые подробности дела о теракте на "Северных потоках" возмутили и немецких депутатов.

После побега главного подозреваемого в деле из Польши сомнительно, что немецкие следователи теперь вообще когда-нибудь поймают Владимира Журавлёва. Репортёры ZDF попробовали поговорить с супругой дайвера - она временно проживает в Варшаве. Местоположение мужа не раскрыла, но и отрицать обвинения в теракте не стала. Владимир Журавлёв на запросы журналистов не ответил, растворился где-то на Украине.

Александра Сергомасова

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