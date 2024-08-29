Российские ядерщики намерены закрепить мировое лидерство в этой сфере

"Росатом" успешно выполняет все поставленные перед ним задачи

Развитие российской атомной индустрии обсудили сегодня в Москве руководители Росатома, Минобороны, Российской академии наук и "Курчатовского института" на конференции, посвященной 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда. Приветственную телеграмму ее участникам направил Владимир Путин, отметив достижения советских ученых, работавших над атомным проектом и благодаря которым наша страна добилась ядерного паритета, вышла на лидирующие позиции в атомной энергетике. Их нынешние последователи - специалисты-ядерщики - намерены своими новаторскими решениями закрепить мировое лидерство России в этой сфере.

"Мы решаем не только задачу стратегического паритета, активно участвуем в поставках в интересах СВО, но и досрочно выполняем задачу, связанную с диверсификацией промышленности, мы всегда готовы увеличивать выше плановых цифр показателей, установленных президентом, выпуск гражданской продукции, конечно же, высокотехнологичной, востребованной, конкурентоспособной не только в России, но и за рубежом", - заявил Алексей Лихачев, генеральный директор "Росатома".



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