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В ЕС разошлись во мнениях по ограничению ударов вглубь России

21:52
  • четверг
  • 29 августа 2024

Главы МИД не разблокировали деньги на оружие для Киева

Главы МИД стран Евросоюза не пришли к единому мнению относительно ситуации на Украине. Они не смогли выработать общий подход к отмене ограничений на удары по России европейским оружием. В результате каждая страна будет принимать эти решения самостоятельно.

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Также европейские министры не договорились о разблокировании 6 миллиардов евро, которые намеревались направить по линии Еврофонда мира на компенсации поставок оружия Украине. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, эти деньги заблокированы Венгрией.

Боррель ранее заявил, что многие европейские страны поддержали атаку ВСУ на Курскую область. Однако теперь выяснилось, что некоторые государства решили вообще не поставлять оружие Украине, передает РИА Новости.

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