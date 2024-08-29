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ВС России уничтожили склад британских ракет большой дальности в зоне СВО

22:19
  • четверг
  • 29 августа 2024

Киев собирался использовать их для ударов по российской территории

Удар ВС России ликвидировал склад поставленных Западом боеприпасов в зоне специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны, уничтожены крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow производства Великобритании.

В Лондоне разъяснили позицию по применению Storm Shadow для ударов по России
У США и Британии возникли разногласия по вопросу использования Киевом ракет Storm Shadow

Британские СМИ на днях писали, что Украина пытается получить разрешение Запада на использование Storm Shadow для ударов по российской территории. По мнению киевского режима, это вынудит Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.

В военном ведомстве также сообщили о поражении украинской нефтебазы. Уточняется, что этот объект снабжал топливом военную технику Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.

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