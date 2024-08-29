Киев собирался использовать их для ударов по российской территории

Удар ВС России ликвидировал склад поставленных Западом боеприпасов в зоне специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны, уничтожены крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow производства Великобритании.

Британские СМИ на днях писали, что Украина пытается получить разрешение Запада на использование Storm Shadow для ударов по российской территории. По мнению киевского режима, это вынудит Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.

В военном ведомстве также сообщили о поражении украинской нефтебазы. Уточняется, что этот объект снабжал топливом военную технику Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.

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